Тчуамени был на матче НБА, когда «Реал» играл в Кубке Испании. Француз принёс извинения

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени принёс свои извинения болельщикам «королевского клуба» за пропуск матча 1/8 финала Кубка Испании против «Вильярреала» (3:2). Француз не смог принять участия в игре из-за полученной ранее травмы, однако болельщикам мадридцев не понравился тот факт, что во время встречи Тчуамени присутствовал на проходившем в Париже матче НБА между «Чикаго Буллз» и «Детройт Пистонс» (126:108).

«Приношу свои извинения клубу, тренерскому штабу, товарищам по команде и болельщикам «Реала» за то, что присутствовал на стороннем мероприятии в то время, когда мы боролись за Кубок. Я следил за матчем против «Вильярреала», но я поступил неправильно. Мне очень жаль», — написал Тчуамени в своём «твиттере».

Тчуамени сыграл 21 матч за «Реал» в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

«Вильярреал» обыграл мадридский «Реал» в матче испанской Примеры

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.