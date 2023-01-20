Кирьяков: называют много имён на фоне выбора лучшего игрока 2022 года. Но лучший — Месси

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков высказался о кандидатуре нападающего французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси на звание лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА.



«Называют много имён на фоне выбора лучшего игрока 2022 года. Но лучший — Месси. Чемпионат мира перебивает все остальные турниры. Выиграть ЧМ, который прошёл в конце года — это запоминается. Серьёзный шаг, чтобы в очередной раз стать лучшим.



Очень много людей желало Месси победы — наконец-то аргентинец стал чемпионом мира. И он не только выиграл трофей, но и сыграл огромную роль в победе. Это уровень Диего Марадоны. Некоторые не ставят его в этот ряд… Но завоевав этот трофей, думаю, что он вписал своё имя туда — наверх. Однозначно Месси — лучший игрок 2022 года», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мировом первенстве 2022 года в Катаре.