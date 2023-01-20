Дмитрий Кузнецов назвал лучших легионеров в истории РПЛ

Российский тренер Дмитрий Кузнецов назвал лучших легионеров в истории Российской Премьер-Лиги.
«Очень много легионеров прошло во всех командах. Влашич в ЦСКА — это в первую очередь. Никола — человек, который с ходу стал лидером и принёс большую пользу ЦСКА. В «Спартаке» — Алекс: умница с пасом и ударом, лидерскими качествами диспетчера.
В «Зените» было очень много хороших легионеров — Халк, Витсель, Данни. За счёт этих трёх человек «Зенит» имел преимущество на протяжении нескольких лет. В «Локомотиве» хорошо помогал Чорлука, Ману Фернандеш.
Выбор огромный. Я не могу выбрать лучшего — их просто надо поставить в один ряд, на них всё держалось. Вагнер? Это было давно. Но тут даже не обсуждается. Жо, Вагнер и Карвальо — люди, которые выиграли Кубок УЕФА. Вспомните, что они творили со «Спортингом» на поле соперника — они там просто разорвали.
Тяжело назвать одного. Даже в командах, которые не сверкали в РПЛ, были свои лидеры, приносившие пользу. В «Рубине» те же Карадениз и Домингес. В каждой команде есть свои герои, которых любят болельщики и будут помнить», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 20 января 2023
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