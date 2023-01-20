Троссард успешно прошёл медобследование перед переходом в «Арсенал»

Нападающий «Брайтона» и сборной Бельгии Леандро Троссард успешно прошёл медобследование перед переходом в лондонский «Арсенал». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.



«Леандро Троссард успешно прошёл все медицинские тесты в качестве игрока «Арсенала», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».

Сообщается, что контракт бельгийского футболиста с «Арсеналом» будет действовать до 2026 года.

Ранее появилась информация, что футболист отстранён от тренировок с «Брайтоном». Троссард пропустил игру с «Ливерпулем» (3:0).



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Троссард в 16 матчах забил семь голов и отдал две результативные передачи. На чемпионате мира 2022 года в Катаре он провёл три игры за сборную Бельгии.

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