Шалимов: Кварацхелии не нужен никакой «Арсенал». Пусть наслаждается моментом в «Наполи»

Бывший игрок «Наполи» Игорь Шалимов заявил, что нынешнему форварду неаполитанцев Хвиче Кварацхелии нет смысла переходить в лондонский «Арсенал» и нужно наслаждаться моментом в итальянском клубе.
«Обратил бы внимание не только на голы Хвичи, на то, как он забивает, но и на игру в пас, на качество передачи — поле он видит хорошо, отдаёт вовремя. В «Рубине», на мой взгляд, Хвича в последний год стал передерживать мяч, не отдавать партнёрам, старался всё сделать сам — и это делало его предсказуемым, приводило к кризису. В Италии он мяч не передерживает, всё вовремя — короткий пас, дриблинг. Всё по месту.
Что ему делать дальше? Не смотреть по сторонам, не обращать внимания на предложения, а наслаждаться моментом. Говорить об Англии может тот, кто не видел обстановку в Неаполе, когда команда идёт наверху. Я играл в «Наполи» — это что-то потрясающее по атмосфере и вниманию болельщиков. Никакой лондонский «Арсенал» не нужен. Чем «Арсенал» лучше «Наполи»? С футбольной точки зрения ничем. Если только финансами», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»
- 20 января 2023
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