«Милан» не собирается выкупать Серджино Деста у «Барселоны»

«Милан» сомневается в игровых качествах защитника Серджино Деста и сейчас не намерен активировать опцию выкупа американского футболиста «Барселоны» за € 20 млн. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport. Сейчас Дест выступает за чемпионов Италии на правах аренды.

22-летний Дест в 13 матчах нынешнего сезона не отметился результативными действиями. Его контракт с «Барселоной», за которую он выступает с октября 2020 года, действует до конца сезона-2024/2025.

В ближайшем матче «Милан» сыграет в гостях с «Лацио» в чемпионате Италии (24 января). В турнирной таблице команда Стефано Пиоли занимает в турнирной таблице второе место, набрав 38 очков в 18 матчах. Лидером соревнований является «Наполи» (47).

«Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии. Видеоролик:

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