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Португальский журналист рассказал, почему Тавареш перестал играть за «Бенфику»

Португальский журналист рассказал, почему Тавареш перестал играть за «Бенфику»
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Португальский футбольный аналитик, автор книг и обозреватель газеты O Jogo Жил Нуньеш рассказал, почему потенциальный новичок «Спартака» — защитник «Бенфики» Томаш Тавареш — перестал играть за португальский клуб.

«Что в карьере Тавареша пошло не так? Проблема в том, что он хоть и продолжает хорошо играть, однако никогда больше не показывал того уровня, который демонстрировал в юношеской сборной.

Бруну Лаже (бывший тренер «Бенфики». — Прим. «Чемпионата») делал на него ставку в сезоне-2019/2020. Этот тренер вообще привлекал много молодых: Жедсона, Флорентину, Ферру, Морато, Нуну Тавареша и Гонсалу Рамуша, который недавно блеснул на ЧМ-2022. За привлечение стольких молодых тренер даже подвергся критике. Я помню, в то время он ответил: «Скажите мне, где я могу найти за границей защитника с таким же большим потенциалом, как у Томаша Тавареша?»

В следующем сезоне Тавареш стал играть меньше. В сезоне-2020/2021 командой руководил уже Жорже Жезуш, а он предпочитал бразильца Жилберто и Диогу Гонсалвеша, который со временем стал играть чуть выше на фланге.

На сезон-2021/2022 Тавареша отдали в аренду. Но в мае игрок получил тяжёлую травму (повредил крестообразные связки колена. — Прим. «Чемпионата») и восстанавливается до сих пор. Непонятно, когда он сможет играть», — сказал Нуньеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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