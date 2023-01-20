Футболистка «Локомотива» Галай — перед матчем с «Амкалом»: настраиваемся на крутую игру

Футболистка «Локомотива» Мария Галай высказалась в преддверии матча с командой «Амкал» из Медиалиги. Встреча состоится завтра, 21 января. Начало матча — в 10:30 мск. Игра пройдёт без зрителей, но будет транслироваться клубным телевидением «Локомотива».



«Многие команды сейчас играют с ребятами из Медиалиги, это популярная тема. С точки зрения опыта очень интересно попробовать, как это будет выглядеть. В то же время отношусь с настороженностью — чтобы не травмироваться.



Мы иногда играем с мужскими командами или с ребятами из разных составов «Локомотива», это нам не в новинку. Поэтому нет такого, что мы не знаем, как играть против мужчин.



Главное отличие — мужчины по природе сильнее и физически быстрее. В любом случае футболист в матче обгонит нас, а не мы его. Поэтому тут справляться только командными действиями: допускать меньше потерь, лучше контролировать мяч. Это будет зависеть от настроя, концентрации, исполнительского мастерства, выполнения тактических установок тренера.



«Амкал» — команда, от которой не знаешь, чего ожидать. Настраиваемся на крутую игру и постараемся спокойно реагировать на всё, что будет происходить», — сказала Галай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Новость по теме Женский «Локомотив» сыграет с «Амкалом»