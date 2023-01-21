«Челси» объявил о переходе вингера ПСВ Нони Мадуэке
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Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе игрока ПСВ Нони Мадуэке.
«Нони Мадуэке, игрок молодёжной сборной Англии, один из самых интересных молодых талантов в Европе, подписал контракт с нашим клубом на семь с половиной лет с опцией продления ещё на один сезон», — гласит заявление «Челси».
Мадуэке является воспитанником «Тоттенхэма», откуда в 2018-м перебрался в Нидерланды. За «шпор» он провёл 45 матчей, в которых забил 10 голов. В текущем сезоне чемпионата Нидерландов 20-летний игрок провёл четыре матча, записав на своей счёт один мяч.
Ранее в чемпионат Англии перебрался другой молодой талант из ПСВ — форвард Коди Гакпо пополнил состав «Ливерпуля».
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