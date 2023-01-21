Киммих — об игре с «РБ Лейпциг»: «Бавария» победила бы, если бы не моя оплошность

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал итог матча с «РБ Лейпциг» (1:1), который состоялся вчера, 20 мая, в рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги.
«Это был равный матч. В первой половине встречи у нас немного что получалось впереди, но даже так мы заслужили лидерство. Считаю, что «Бавария» сумела бы одержать победу, если не моя ошибка. В общей сложности – это справедливый результат. Нам необходимо собраться и продолжить свой путь», – приводит слова футболиста клубная пресс-служба.
После 16 туров Бундеслиги мюнхенцы набрали 35 очков и лидируют в турнирной таблице. «РБ Лейпциг» с 29 баллами располагаются на третьем месте.
В следующем туре «Бавария» 24 января сразится с «Кёльном», «Ред Булл» примет «Шальке».
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе. Видеоролик:
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