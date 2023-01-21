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Тьерри Анри прокомментировал свой провал в «Монако» и «Монреале»

Тьерри Анри прокомментировал свой провал в «Монако» и «Монреале»
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Помощник тренера сборной Бельгии Тьерри Анри рассказал о своём опыте работы наставником «Монако» во французской Лиге 1 и канадского «Монреаля» в МЛС.

«Мало кто знает, но в «Монако» мне пришлось иметь дело с 13 травмированными игроками. Мне дали всего два с половиной месяца, после чего меня уволили.

Уход из «Монреаля»? Я принял решение вернуться домой, так как не видел своих детей практически год. Мне было очень тяжело, так как моя работа в «Монреале» пришлась на самый разгар коронавируса. Мы играли все матчи на выезде. Приходилось справляться с эмоциями игроков, эго некоторых из них было...» — приводит слова Анри Prime Video.

В «Монако» Анри проработал с октября 2018 года по январь 2019 года. Клуб под руководством француза набирал в среднем менее одного очка за игру за 20 сыгранных матчей. Во главе «Монреаля» Анри провёл 29 встреч, набирая по 1,07 очка за матч.

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