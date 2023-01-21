«Амкал» разгромил женский «Локомотив» со счётом 11:0

Завершился товарищеский матч, в котором встречались женский «Локомотив» и любительский клуб «Амкал». Железнодорожницы потерпели поражение с крупным счётом 0:11. Однако в социальных сетях «Амкала» упоминается ещё об одном спорном забитом мяче. После перерыва «Локомотив» уступал со счётом 0:4.



ЖФК «Локомотив» начал подготовку к новому сезону Суперлиги 14 января. Встреча с «Амкалом» стала первым контрольным матчем команды на сборах. Красно-зелёные стали бронзовыми призёрами чемпионата России в 2022 году. Ранее клуб становился чемпионом страны (2021) и дважды серебряным призёром (2019, 2020).



Любительский клуб «Амкал» в текущем сезоне принимал участие в Фонбет Кубке России. Команда прошла два раунда турнира, уступив в 1/64 финала санкт-петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 по пенальти).