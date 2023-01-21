Вратарь «Амкала» жёстко столкнулся с нападающей женского «Локомотива» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались женский «Локомотив» и любительский клуб «Амкал». Железнодорожницы потерпели поражение с крупным счётом 0:11. Однако в социальных сетях «Амкала» упоминается ещё об одном спорном забитом мяче.
В концовке матча голкипер «Амкала» Александр Маменко выбежал из штрафной площади и сшиб нападающую «Локомотива» Маклинс Чиноньерем, которая не сразу смогла подняться с газона.
Видео доступно в телеграм-канале Амкал Live
ЖФК «Локомотив» начал подготовку к новому сезону Суперлиги 14 января. Встреча с «Амкалом» стала первым контрольным матчем команды на сборах. Красно-зелёные стали бронзовыми призёрами чемпионата России в 2022 году. Ранее клуб становился чемпионом страны (2021) и дважды серебряным призёром (2019, 2020).
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