«Надеюсь, что мы не сильно обидели девчонок». Герман Попков — о матче с ЖФК «Локомотив»

Основатель любительского клуба «Амкал» Герман Попков высказался о товарищеском матче с женским «Локомотивом». «Амкал» разгромил соперниц со счётом 11:0.

«Классный матч. Хочется, чтобы было больше пересечений между мужским и женским футболом, потому что футбол для всех, и это очень важно понимать. Хочется верить, что мы повлияем не отрицательно, а положительно с точки зрения популяризации. Потому что мы тоже знаем, что у нас много девочек, которые смотрят матчи «Амкала», которые сами хотят играть в футбол.



Мы играли разбавленными составами, были иногда пересечения в Медиалиге, но это для нас первая встреча с профессиональным женским клубом. Надеюсь, что мы не сильно обидели девчонок. Просто для нас это тоже психологический момент: мы договорились, что мы стараемся на максимум, нет такого, что мы не уважаем или пытаемся поиграться. Сразу сказали, что, если кто-то будет как-то пытаться пошутить — нет. У вас свои задачи, тренировочный матч, всё, играем. Мы старались и забивали столько, сколько получалось.



Мы наигрывали схемы, пробуем новые связки, пришло много новых игроков. Готовимся к тому, что у нас скоро будет матч с молодёжкой «Зенита», где надо будет уже основательно показывать результат. Готовимся к сбору в Турции. Думаю, что всё нормально, ребята физически взбодрились после отпуска, сегодня все сыграли.



В плане получилось-не получилось: понятно, что некоторые ребята заигрывались, потому что чисто физически есть разница. Девчонки где-то готовы бороться, но когда видят перед собой двухметрового здорового амбала у нас в защите, стараются избежать какого-то стыка и так далее. В любом случае девчонки круто борются, в этом плане они более рисковые, чем пацаны. Пацаны себя берегут, а девчонки всегда играют насмерть.



После матча все поблагодарили друг друга, шутили. Какая-то девчонка из «Локомотива» спорила, что он уродский пас отдал вместо того, чтобы забить. Мы на хорошем настроении, надеюсь, что девчонки тоже. Сейчас им пиццу принесём, накормим и всё будет супер», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.