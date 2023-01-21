Украинец Мудрик дебютировал за «Челси»
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В эти минуты проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Челси». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 55-й минуте на замену вышел украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик. Он заменил англичанина Льюиса Холла. Ранее сообщалось, что переход Мудрика обойдётся синим в сумму до € 100 млн.
«Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 28 очков. «Челси» находится на 10-й строчке, заработав столько же баллов. Лидирует «Арсенал» (47).
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