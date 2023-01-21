«Реал Сосьедад» обыграл «Райо Вальекано» в матче 18-го тура испанской Примеры
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Завершился матч 18-го тура чемпионата Испании, в котором «Райо Вальекано» принимал «Реал Сосьедад». Матч начался в 16:00 мск. «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 2:0.
Гости открыли счёт на 15-й минуте: после передачи Давида Сильвы отличился Александр Сёрлот.
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На 36-й минуте Андер Барренечеа удвоил преимущество «Сосьедада», забив гол после передачи Арица Элустондо.
«Реал Сосьедад» остался на третьем месте в чемпионате Испании. Клуб набрал 38 очков в 18 матчах. На следующей неделе «Сосьедаду» предстоит сыграть с «Барселоной» в Кубке и с «Реалом» в чемпионате. «Райо Вальекано» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков в 17 играх.
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