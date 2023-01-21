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«Реал Сосьедад» обыграл «Райо Вальекано» в матче 18-го тура испанской Примеры

«Реал Сосьедад» обыграл «Райо Вальекано» в матче 18-го тура испанской Примеры
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Завершился матч 18-го тура чемпионата Испании, в котором «Райо Вальекано» принимал «Реал Сосьедад». Матч начался в 16:00 мск. «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 2:0.

Гости открыли счёт на 15-й минуте: после передачи Давида Сильвы отличился Александр Сёрлот.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны в Okko.

На 36-й минуте Андер Барренечеа удвоил преимущество «Сосьедада», забив гол после передачи Арица Элустондо.

«Реал Сосьедад» остался на третьем месте в чемпионате Испании. Клуб набрал 38 очков в 18 матчах. На следующей неделе «Сосьедаду» предстоит сыграть с «Барселоной» в Кубке и с «Реалом» в чемпионате. «Райо Вальекано» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков в 17 играх.

Испания - Примера. 18-й тур
21 января 2023, суббота. 16:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
0 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Сёрлот – 15'   0:2 Барренечеа – 36'
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