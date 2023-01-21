Александр Мостовой назвал лучшего иностранного тренера в истории чемпионатов России
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Бывший российский футболист Александр Мостовой считает экс-наставника «Зенита» Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории чемпионатов России.
«Лучший иностранный тренер в истории чемпионатов России — Дик Адвокат. Человек с «Зенитом» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
75-летний Адвокат тренировал клуб из Санкт-Петербурга с 2006 по 2009 год. Под его руководством «Зенит», помимо Кубка (ныне — Лига Европы) и Суперкубка УЕФА, выиграл чемпионат и Суперкубок России. С 2010 по 2012 год Адвокат был главным тренером сборной России, с которой не прошёл стадию группового этапа на чемпионате Европы 2012 года. Сейчас специалист тренирует «Ден Хааг».
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