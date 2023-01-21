Булыкин — об академии Смолова и Мамаева в ОАЭ: почему нет? Много русских туда ездят
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об открытии футбольной академии в Дубае футболистом «Динамо» Фёдором Смоловым и бывшим игроком ЦСКА Павлом Мамаевым.
«Любой человек может открыть бизнес где угодно. Может, откроют ещё здесь в России. Очень много русских туда ездят, постоянно думают, куда отправить детей. Я знаю, что много таких академий есть в Турции. Как и в Арабских Эмиратах. Почему нет?
Так как люди с деньгами, я не сомневаюсь, что будет хорошая академия для тех, кто туда переехал или приедет на отдых. Многие согласятся отдать позаниматься своих детей», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Игроки сообщили об открытии академии в соцсетях.
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