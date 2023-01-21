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Спаллетти прокомментировал победу «Наполи» над «Салернитаной»

Спаллетти прокомментировал победу «Наполи» над «Салернитаной»
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Салернитаной» (2:0) в матче 17-го тура Серии А, а также высказался о шансах команды на скудетто в этом сезоне.

«На такие матчи могут влиять различные психологические аспекты, но прежде всего нужно играть в хороший футбол. Важен темп, всё дело в нём. В первом тайме мы, как правило, толпились посреди поля и рисковали быть пойманными на контратаках, но нам удалось забить два гола и переломить игру в свою сторону.

Мы знаем, что у нас есть беспрецедентная возможность, и мы должны вести себя соответствующим образом. Наше отношение должно заключаться в том, чтобы не упускать возможности, которые у нас есть, по-прежнему играть в свой футбол, оставаясь скромными и профессиональными», — приводит слова Спаллетти Pazzi Di Fanta.

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Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы:

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