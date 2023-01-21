Спаллетти прокомментировал победу «Наполи» над «Салернитаной»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Салернитаной» (2:0) в матче 17-го тура Серии А, а также высказался о шансах команды на скудетто в этом сезоне.
«На такие матчи могут влиять различные психологические аспекты, но прежде всего нужно играть в хороший футбол. Важен темп, всё дело в нём. В первом тайме мы, как правило, толпились посреди поля и рисковали быть пойманными на контратаках, но нам удалось забить два гола и переломить игру в свою сторону.
Мы знаем, что у нас есть беспрецедентная возможность, и мы должны вести себя соответствующим образом. Наше отношение должно заключаться в том, чтобы не упускать возможности, которые у нас есть, по-прежнему играть в свой футбол, оставаясь скромными и профессиональными», — приводит слова Спаллетти Pazzi Di Fanta.
Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы:
- 22 января 2023
-
00:15
-
00:04
-
00:03
-
00:01
- 21 января 2023
-
23:52
-
23:41
-
23:34
-
23:22
-
23:19
-
23:11
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:42
-
22:40
-
22:34
-
22:26
-
22:25
-
22:24
-
22:20
-
22:19
-
22:01
-
22:01
-
22:00
-
21:58
-
21:40
-
21:39
-
21:37
-
21:30
-
21:20
-
21:10
-
21:01
-
20:56
-
20:54
-
20:43