Антуан Гризманн рассказал, как определить его состояние по цвету волос

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн назвал мадридскую команду своим домом и раскрыл секрет своей причёски.

«Атлетико» является моим домом, мне здесь нравится. Когда вы видите мои волосы в розовом цвете, вы понимаете, что я счастлив», — приводит слова Гризманна DAZN.

Антуан Гризманн перешёл в «Атлетико» из «Реала Сосьедад» летом 2014 года. Спустя пять лет «Барселона» выкупила его контракт за € 120 млн, однако спустя два сезона «матрасники» арендовали футболиста, а затем выкупили права на французского нападающего.

Всего за «Атлетико» Гризманн в 319 матчах забил 147 голов и отдал 65 результативных передач.

Гол Гризманна в ворота «Вальядолида». Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.