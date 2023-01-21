Антуан Гризманн рассказал, как определить его состояние по цвету волос
Поделиться
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн назвал мадридскую команду своим домом и раскрыл секрет своей причёски.
«Атлетико» является моим домом, мне здесь нравится. Когда вы видите мои волосы в розовом цвете, вы понимаете, что я счастлив», — приводит слова Гризманна DAZN.
Антуан Гризманн перешёл в «Атлетико» из «Реала Сосьедад» летом 2014 года. Спустя пять лет «Барселона» выкупила его контракт за € 120 млн, однако спустя два сезона «матрасники» арендовали футболиста, а затем выкупили права на французского нападающего.
Всего за «Атлетико» Гризманн в 319 матчах забил 147 голов и отдал 65 результативных передач.
Гол Гризманна в ворота «Вальядолида». Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Новость по теме«Атлетико» разгромил «Вальядолид». Депай дебютировал за клуб
Комментарии
- 22 января 2023
-
00:15
-
00:04
-
00:03
-
00:01
- 21 января 2023
-
23:52
-
23:41
-
23:34
-
23:22
-
23:19
-
23:11
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:42
-
22:40
-
22:34
-
22:26
-
22:25
-
22:24
-
22:20
-
22:19
-
22:01
-
22:01
-
22:00
-
21:58
-
21:40
-
21:39
-
21:37
-
21:30
-
21:20
-
21:10
-
21:01
-
20:56
-
20:54
-
20:43
Партнерский контент