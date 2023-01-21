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«Ньюкасл» не проигрывает 15 матчей АПЛ подряд. Эдди Хау отметился уникальным достижением

«Ньюкасл» не проигрывает 15 матчей АПЛ подряд. Эдди Хау отметился уникальным достижением
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«Ньюкасл» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Клуб не проигрывает на протяжении 15 матчей лиги.

Эдди Хау стал единственным британским тренером в XXI веке, чья команда достигла столь протяжённой серии. Ранее рекорд принадлежал другому тренеру «Ньюкасла» Алану Пардью — 14 матчей в 2011 году. Стюарт Пирс с «Манчестер Сити» не проигрывал в 13 встречах подряд. Гарри Реднапп дважды не проигрывал на протяжении 11 матчей подряд (с «Тоттенхэмом» и «Портсмутом»), а Джон Грегори — с «Астон Виллой».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Ньюкасл» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» и «Арсенала». У «сорок» столько же очков, сколько и у «Манчестер Юнайтед», сыгравшего на одну игру меньше.

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«Ньюкасл» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 21-го тура АПЛ
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