«Арсенал» начал переговоры о переходе воспитанника «Реала» Фреснеды

Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда входит в сферу интересов лондонского «Арсенала». Агент 18-летнего футболиста побывал на базе английского клуба, где начал переговоры о возможном переходе своего клиента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Иван Фреснеда находится в структуре «Вальядолида» с 2020 года. Ранее он играл в «Леганесе», а с 2014 по 2018 год воспитывался в академии мадридского «Реала». Действующий контракт Фреснеды с «Вальядолидом» истекает в 2025 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах.
Последний раз Фреснеда выходил на поле в матче с «Мальоркой» (1:0) 7 января.
Видеообзор. «Мальорка» — «Вальядолид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 16-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 22 января 2023
-
00:15
-
00:04
-
00:03
-
00:01
- 21 января 2023
-
23:52
-
23:41
-
23:34
-
23:22
-
23:19
-
23:11
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:42
-
22:40
-
22:34
-
22:26
-
22:25
-
22:24
-
22:20
-
22:19
-
22:01
-
22:01
-
22:00
-
21:58
-
21:40
-
21:39
-
21:37
-
21:30
-
21:20
-
21:10
-
21:01
-
20:56
-
20:54
-
20:43