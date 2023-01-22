«Арсенал» начал переговоры о переходе воспитанника «Реала» Фреснеды

Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда входит в сферу интересов лондонского «Арсенала». Агент 18-летнего футболиста побывал на базе английского клуба, где начал переговоры о возможном переходе своего клиента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Иван Фреснеда находится в структуре «Вальядолида» с 2020 года. Ранее он играл в «Леганесе», а с 2014 по 2018 год воспитывался в академии мадридского «Реала». Действующий контракт Фреснеды с «Вальядолидом» истекает в 2025 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах.

Последний раз Фреснеда выходил на поле в матче с «Мальоркой» (1:0) 7 января.

Видеообзор. «Мальорка» — «Вальядолид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 16-й тур:

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