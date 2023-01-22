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Беспроигрышная серия «Ньюкасла» в АПЛ из 15 матчей — рекордная в истории клуба

Беспроигрышная серия «Ньюкасла» в АПЛ из 15 матчей — рекордная в истории клуба
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«Ньюкасл» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Клуб не проигрывает на протяжении 15 матчей лиги, что является рекордной серией клуба в истории выступлений в высшем английском дивизионе.

«Ньюкасл» одержал девять побед (в матчах с «Фулхэмом» (дважды), «Лестером», «Челси», «Саутгемптоном», «Астон Виллой», «Тоттенхэмом», «Эвертоном» и «Брентфордом») и сыграл шесть матчей вничью (с «Кристал Пэлас» (дважды), «Арсеналом», «Лидс Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом»).

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Ньюкасл» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» и «Арсенала». У «сорок» столько же очков, сколько и у «Манчестер Юнайтед», сыгравшего на одну игру меньше.

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