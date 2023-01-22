«Бешикташ» объявил о переходе Абубакара из «Аль-Насра»

«Бешикташ» объявил о трансфере нападающего «Аль-Насра» Венсана Абубакара.

По данным СМИ, контракт игрока с турецким клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» расторг контракт с Абубакаром, так как клубу нужно свободное легионерское место для регистрации португальского нападающего Криштиану Роналду.

30-летний Абубакар раньше уже защищал цвета «Бешикташа», выступая за клуб в сезонах-2016/2017 и 2020/2021.

В 12 матчах нынешнего сезона Абубакар забил четыре гола и отдал две результативные передачи. На данный момент «Бешикташ» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции, записав в свой актив 32 очка. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на 13 очков. В следующем туре «Бешикташ» сыграет с «Кайсериспором».