«Бешикташ» объявил о переходе Абубакара из «Аль-Насра»
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«Бешикташ» объявил о трансфере нападающего «Аль-Насра» Венсана Абубакара.
По данным СМИ, контракт игрока с турецким клубом рассчитан до 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» расторг контракт с Абубакаром, так как клубу нужно свободное легионерское место для регистрации португальского нападающего Криштиану Роналду.
30-летний Абубакар раньше уже защищал цвета «Бешикташа», выступая за клуб в сезонах-2016/2017 и 2020/2021.
В 12 матчах нынешнего сезона Абубакар забил четыре гола и отдал две результативные передачи. На данный момент «Бешикташ» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции, записав в свой актив 32 очка. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на 13 очков. В следующем туре «Бешикташ» сыграет с «Кайсериспором».
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