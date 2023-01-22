Алдонин: если ЦСКА хочет бороться с «Зенитом» за чемпионство, то трансферы необходимы

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о необходимости трансферов армейцам в зимнее окно.



«Нужно ли ЦСКА еще усиливаться в зимнее трансферное окно? Здесь противоречивый момент. Учитывая ситуацию, которая сейчас в мире происходит, то не до каких-то больших сделок. Но если армейцы хотят конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство, то трансферы необходимы.



В ЦСКА нет тех позиций, которые на 100% укомплектованы, кроме вратарской, наверное. В остальном, футболистам конкуренция не помешает, но это должны быть высококлассные игроки. Нужно поднять уровень мастерства внутри команды. Чтобы ЦСКА выходил на матч с «Зенитом» с равным уровнем мастерства. Но сделать это очень сложно», — приводит слова Алдонина Metaratings.

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