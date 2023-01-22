Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алдонин: если ЦСКА хочет бороться с «Зенитом» за чемпионство, то трансферы необходимы

Алдонин: если ЦСКА хочет бороться с «Зенитом» за чемпионство, то трансферы необходимы
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о необходимости трансферов армейцам в зимнее окно.

«Нужно ли ЦСКА еще усиливаться в зимнее трансферное окно? Здесь противоречивый момент. Учитывая ситуацию, которая сейчас в мире происходит, то не до каких-то больших сделок. Но если армейцы хотят конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство, то трансферы необходимы.

В ЦСКА нет тех позиций, которые на 100% укомплектованы, кроме вратарской, наверное. В остальном, футболистам конкуренция не помешает, но это должны быть высококлассные игроки. Нужно поднять уровень мастерства внутри команды. Чтобы ЦСКА выходил на матч с «Зенитом» с равным уровнем мастерства. Но сделать это очень сложно», — приводит слова Алдонина Metaratings.

Новость по теме
«Верона» ведёт переговоры с ЦСКА об аренде Адольфо Гайча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023