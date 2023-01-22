Леандро Фернандес назвал Станислава Черчесова лучшим тренером в истории «Динамо»

Бывший футболист столичного «Динамо» Леандро Фернандес рассказал, кого считает лучшим тренером в истории московской команды. За клуб аргентинец провёл 235 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 9 результативных пасов.



«В «Динамо» мне нравилось работать с Миодрагом Божовичем. Он из любой команды мог сделать конфетку, потому что имел тесную связь с каждым игроком.



Лучший тренер в истории «Динамо»? Конечно же Станислав Черчесов. Он построил самое сильное «Динамо». При Саламовиче команда претендовала на чемпионство, а после его ухода клуб развалился», — приводит слова 39-летнего Фернандеса Sport24.

Черчесов возглавил бело-голубых весной 2014 года. Под его руководством команда попала в Лигу Европы, в которой дошла до 1/8 финала. 13 июля 2015 года специалист покинул «Динамо».