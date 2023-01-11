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Аргентинский экс-защитник «Динамо»: не понимаю ужасного отношения к России и русским

Аргентинский экс-защитник «Динамо»: не понимаю ужасного отношения к России и русским
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Бывший аргентинский футболист московского «Динамо» Леандро Фернандес рассказал о своём отношении к России и русским.

«Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают. Лично я время, проведённое в России, вспоминаю исключительно тепло. Русские люди всегда относились ко мне положительно, а фанатам «Динамо» и всему московскому клубу я бесконечно благодарен за предоставленную возможность сыграть в европейской лиге. Российский футбол навсегда останется в моём сердце», — приводит слова Фернандеса Metaratings.

39-летний защитник выступал за «Динамо» с 2006 по 2014 год, провёл в РПЛ 208 матчей, забив 15 мячей. Фернандес занимает третье место среди всех легионеров «Динамо» по количеству проведённых игр.

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