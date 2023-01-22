Спаллетти установил рекорд по количеству побед в чемпионате Италии

Вчера, 21 января, «Наполи» в гостях оказался сильнее «Салернитаны» в 19-м туре Серии А (2:0).



Для наставника партенопейцев Лучано Спаллетти эта победа стала 276-й в рамках высшего дивизиона чемпионата Италии.



Таким образом, 63-летний уроженец Чертальдо стал лучшим тренером по количеству побед в истории Серии А.



Неаполитанцы набрали 50 баллов и продолжает единолично занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У подопечных Лучано Спаллетти отрыв в 12 очков от идущего вторым «Милана» (у них матч в запасе).

Спаллетти возглавил «Наполи» летом 2021 года, заключив контракт на два сезона. Действующий контракт итальянца с командой истекает в конце сезона. Ранее он возглавлял «Интер», «Рому», «Зенит» и «Удинезе»

Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы. Видеоролик: