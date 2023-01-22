Булыкин заявил, что считает Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории РПЛ

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин назвал экс-наставника «Зенита» Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории Российской Премьер-Лиги.
«Считаю Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории РПЛ. Вместе с «Зенитом» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Выберу его, потому что он выиграл трофей на самом высоком уровне», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Дик Адвокат возглавлял «Зенит» в период с 2006 по 2009 год. За это время санкт-петербургский клуб стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка России, а также завоевал Кубок УЕФА, когда в финале был обыгран шотландский «Рейнджерс» (2:0). В матче за Суперкубок УЕФА сине-бело-голубые взяли верх над «Манчестер Юнайтед», победителем Лиги чемпионов (2:1).
- 22 января 2023
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