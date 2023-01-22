Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин заявил, что считает Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории РПЛ

Булыкин заявил, что считает Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории РПЛ
Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин назвал экс-наставника «Зенита» Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории Российской Премьер-Лиги.

«Считаю Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории РПЛ. Вместе с «Зенитом» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Выберу его, потому что он выиграл трофей на самом высоком уровне», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дик Адвокат возглавлял «Зенит» в период с 2006 по 2009 год. За это время санкт-петербургский клуб стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка России, а также завоевал Кубок УЕФА, когда в финале был обыгран шотландский «Рейнджерс» (2:0). В матче за Суперкубок УЕФА сине-бело-голубые взяли верх над «Манчестер Юнайтед», победителем Лиги чемпионов (2:1).

Новость по теме
Валерий Кечинов считает Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023