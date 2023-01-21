Валерий Кечинов считает Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории РПЛ
Поделиться
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, какого иностранного специалиста считает лучшим в истории Российской Премьер-Лиги.
«Дик Адвокат — лучший иностранный тренер в истории чемпионатов России. Он выиграл с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА, становился чемпионом России», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Дик Адвокат возглавлял «Зенит» в период с 2006 по 2009 год. За это время санкт-петербургский клуб стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка России, а также завоевал Кубок УЕФА, когда в финале был обыгран шотландский «Рейнджерс» (2:0). В матче за Суперкубок УЕФА сине-бело-голубые одержали верх над «Манчестер Юнайтед» (2:1), победителем Лиги чемпионов.
Комментарии
- 22 января 2023
-
00:15
-
00:04
-
00:03
-
00:01
- 21 января 2023
-
23:52
-
23:41
-
23:34
-
23:22
-
23:19
-
23:11
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:42
-
22:40
-
22:34
-
22:26
-
22:25
-
22:24
-
22:20
-
22:19
-
22:01
-
22:01
-
22:00
-
21:58
-
21:40
-
21:39
-
21:37
-
21:30
-
21:20
-
21:10
-
21:01
-
20:56
-
20:54
-
20:43
Партнерский контент