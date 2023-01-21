Валерий Кечинов считает Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, какого иностранного специалиста считает лучшим в истории Российской Премьер-Лиги.

«Дик Адвокат — лучший иностранный тренер в истории чемпионатов России. Он выиграл с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА, становился чемпионом России», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дик Адвокат возглавлял «Зенит» в период с 2006 по 2009 год. За это время санкт-петербургский клуб стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка России, а также завоевал Кубок УЕФА, когда в финале был обыгран шотландский «Рейнджерс» (2:0). В матче за Суперкубок УЕФА сине-бело-голубые одержали верх над «Манчестер Юнайтед» (2:1), победителем Лиги чемпионов.