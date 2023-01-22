«Динамо» упустило победу над «Оренбургом», ведя 2:0 к 45-й минуте товарищеского матча

Сегодня, 22 января, московское «Динамо» и «Оренбург» провели товарищеский матч на сборах в Объединённых Арабских Эмиратах. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью — 3:3.

Счёт в матче открыли игроки «Динамо»: Диего Лаксальт отметился точным ударом на 30-й минуте. Спустя несколько минут Даниил Лесовой забил второй мяч своей команды. «Оренбург» отыгрался на последней минуте тайма: отличился Владимир Полуяхтов.

На 65-й минуте Муми Нгамалё вновь вернул «Динамо» преимущество в два мяча, но затем Дмитрий Воробьёв (пенальти) и Андрей Малых своими голами принесли «Оренбургу» ничью.

«Динамо» возобновит официальную часть сезона противостоянием с «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России, а «Оренбург» в начале марта сыграет в Российской Премьер-Лиге с «Ахматом».