«Реал» предложит € 60 млн за форварда «Наполи» Осимхена

Мадридский «Реал» намерен предложить € 60 млн за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, которого рассматривает в качестве замены для форварда Карима Бензема. Об этом сообщает El Nacional. По сведениям источника, неаполитанцы не расстанутся с игроком за сумму менее € 80 млн.

24-летний Осимхен забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах нынешнего сезона. Он выступает за итальянскую команду с 2020 года, перейдя из «Лилля». Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Контракт между Бензема и «Реалом» истекает в конце сезона, однако сейчас стороны планируют продлить его ещё на сезон.

«Вильярреал» обыграл мадридский «Реал» в матче испанской Примеры. Видеоролик:

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