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«Атлетик» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 23:00 мск

«Атлетик» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 22 января, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетик» сыграет с «Реалом». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток главного арбитра Хосе Санчеса Мартинеса прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире матч можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

У «Атлетика» 26 очков по итогам 17 матчей. От зоны еврокубков команду отделяет два очка, однако их положение после этого тура зависит от того, как свои встречи проведут остальные клубы.

«Реал» занимает второе место испанского чемпионата, набрав 38 очков в 16 встречах. Подопечных Карло Анчелотти отделяет от лидирующей «Барселоны» три очка, и в случае, если сине-гранатовые неудачно проведут свой матч с «Хетафе», мадридцы могут вплотную приблизиться к сопернику.

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