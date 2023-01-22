«Монца» поделила очки с «Сассуоло» в матче Серии А

Завершился матч итальянской Серии А, в котором «Монца» принимала «Сассуоло». Игра прошла на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце, финальный свисток главного арбитра Алессандро Пронтеры зафиксировал ничейный результат – 1:1.



На 13-й минуте гости вышли вперёд благодаря мячу Джанмарко Феррари, которому ассистировал Хамед Траоре. На исходе часа игрового времени Джанлука Капрари забил ответный гол. Больше зрители мячей не увидели – ничья – 1:1.



«Монца» набрала 22 очка и по-прежнему занимает 13-ю позицию в турнирной таблице итальянского первенства. «Сассуоло» (17) – на 17-м месте. От зоны вылета команду Алессио Дионизи отделяет пять баллов.

В следующем туре «Монца» на выезде сыграет с «Ювентусом», который недавно был лишён 15 очков в чемпионате Италии за участие в финансовых махинациях, «Сассуоло» отправится в гости к «Милану».