«Эльче» и «Осасуна» сыграли вничью в матче 18-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 22 января, состоялся матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эльче» сыграл с «Осасуной». Встреча прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Стартовый свисток главного арбитра Алехандро Муньиса Руиса прозвучал в 18:15 мск.
Гости вышли вперёд на 20-й минуте встречи, когда нападающий Чими Авила реализовал момент после передачи Энрике Бархи.
Гол Авилы
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
Хозяева смогли сравнять счёт только в середине первого тайма — на 65-й минуте полузащитник Хосе Анхель Кармона завершил молниеносную атаку своей команды, точный пас ему отдал Фидель Чавес.
Гол Кармоны
В оставшиеся минуты ни одна из команд выйти вперёд не сумела, и матч завершился ничьей — 1:1.
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