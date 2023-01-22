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«Эльче» и «Осасуна» сыграли вничью в матче 18-го тура Ла Лиги

«Эльче» и «Осасуна» сыграли вничью в матче 18-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 22 января, состоялся матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эльче» сыграл с «Осасуной». Встреча прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Стартовый свисток главного арбитра Алехандро Муньиса Руиса прозвучал в 18:15 мск.

Гости вышли вперёд на 20-й минуте встречи, когда нападающий Чими Авила реализовал момент после передачи Энрике Бархи.

Гол Авилы

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

Хозяева смогли сравнять счёт только в середине первого тайма — на 65-й минуте полузащитник Хосе Анхель Кармона завершил молниеносную атаку своей команды, точный пас ему отдал Фидель Чавес.

Гол Кармоны

В оставшиеся минуты ни одна из команд выйти вперёд не сумела, и матч завершился ничьей — 1:1.

Испания - Примера. 18-й тур
22 января 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 1
Осасуна
Памплона
0:1 Авила – 20'   1:1 Кармона – 67'
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