«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Нкетиа забил ответный мяч «канониров» на 24-й минуте
Поделиться
В эти минуты проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 24-й минуте нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа сравнял счёт. Он головой замкнул подачу Гранита Джаки с левого фланга. Ранее, на 17-й минуте, отличился форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 47 очков. «Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке, заработав 39 баллов.
Комментарии
- 22 января 2023
-
20:33
-
20:20
-
20:19
-
20:09
-
20:09
-
19:58
-
19:55
-
19:54
-
19:49
-
19:37
-
19:31
-
19:29
-
19:20
-
19:06
-
19:03
-
19:01
-
19:00
-
18:55
-
18:53
-
18:48
-
18:40
-
18:34
-
18:32
-
18:30
-
18:13
-
18:07
-
17:54
-
17:25
-
17:22
-
17:15
-
16:54
-
16:51
-
16:40
-
16:39
-
16:20
Партнерский контент