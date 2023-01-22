«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Нкетиа забил ответный мяч «канониров» на 24-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа сравнял счёт. Он головой замкнул подачу Гранита Джаки с левого фланга. Ранее, на 17-й минуте, отличился форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 47 очков. «Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке, заработав 39 баллов.