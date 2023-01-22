«Пошла вода горячая!» Василий Уткин — о матче «Арсенал» — «МЮ»
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Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о матче 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». На момент написания новости идёт первый тайм, счёт равный — 1:1.
«Рашфорд суперкрут, но «Арсенал» так легко входит в штрафную, на коротком пасе… Мне начало казаться, что по такой лёгкости там слишком много атакующего народу. Топчутся, как в прихожей на день рождения хозяйки дома. Но в итоге арсенальские ответный мяч забивают чуть не с линии ворот…
Пошла вода горячая! 1:1 к середине первого тайма, крутизна!» — написал Василий Уткин в телеграм-канале.
Счёт в матче открыл форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. Ответный мяч забил нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа.
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