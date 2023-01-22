Гендиректор «Ромы» — о Дзаньоло: кто-то поставил личные интересы выше командных

Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту раскритиковал полузащитника римлян Николо Дзаньоло. Хавбек ранее не был включён в заявку «волков» на матч Серии А со «Специей». Сообщается, что игрок может перейти в «Тоттенхэм».
«Кто-то попытался поставить личные интересы выше командных. Это происходит не в первый раз. У всех, кто попал в заявку, есть желание и мотивация бороться за «Рому» и добыть три очка. Возможно, я допускал какие-то ошибки, но с первого дня в клубе я считал, что командные интересы превыше всего», — сказал Пинту в эфире DAZN.
Николо Дзаньоло стал игроком «Ромы» летом 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 17 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение футболиста с римлянами истекает летом 2024 года.
Фанаты «Ромы» смотрят финал Лиги конференций на домашней арене
- 22 января 2023
-
22:07
-
21:57
-
21:56
-
21:53
-
21:35
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:16
-
21:11
-
21:10
-
21:04
-
21:03
-
21:00
-
20:54
-
20:50
-
20:50
-
20:43
-
20:41
-
20:40
-
20:33
-
20:20
-
20:19
-
20:09
-
20:09
-
19:58
-
19:55
-
19:54
-
19:49
-
19:37
-
19:31
-
19:29
-
19:20
-
19:06
-
19:03