Гендиректор «Ромы» — о Дзаньоло: кто-то поставил личные интересы выше командных

Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту раскритиковал полузащитника римлян Николо Дзаньоло. Хавбек ранее не был включён в заявку «волков» на матч Серии А со «Специей». Сообщается, что игрок может перейти в «Тоттенхэм».



«Кто-то попытался поставить личные интересы выше командных. Это происходит не в первый раз. У всех, кто попал в заявку, есть желание и мотивация бороться за «Рому» и добыть три очка. Возможно, я допускал какие-то ошибки, но с первого дня в клубе я считал, что командные интересы превыше всего», — сказал Пинту в эфире DAZN.



Николо Дзаньоло стал игроком «Ромы» летом 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 17 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение футболиста с римлянами истекает летом 2024 года.

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