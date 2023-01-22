«Атлетик» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 18-го тура Ла Лиги

Сегодня, 22 января, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетик» сыграет с «Реалом». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток главного арбитра Хосе Санчеса Мартинеса прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Атлетик»: Симон — Берчиче, Паредес, Вивиан, де Маркос — Саррага, Весга, Н. Уильямс, Сансет — У. Уильямс.

«Реал»: Куртуа — Начо, Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Камавинга, Себальос — Винисиус, Бензема, Асенсисо.

«Атлетик» набрал 26 очков по итогам 17 матчей. От зоны еврокубков команду отделяет два очка. «Реал» занимает второе место испанского чемпионата, набрав 38 очков в 16 встречах. Подопечных Карло Анчелотти отделяет от лидирующей «Барселоны» три очка.