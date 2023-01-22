Червиченко считает Романцева и Газзаева лучшими тренерами в истории российского футбола

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что считает Олега Романцева и Валерия Газзаева лучшими тренерами в истории российского футбола. Романцев известен по работе в «Спартаке», а Газзаев — в ЦСКА.



«Насколько я понимаю, достижения Романцева во внутреннем чемпионате никто не перебил. Ещё, конечно, надо сказать про Газзаева и его победу в Кубке УЕФА. Две фигуры — кому и что предпочтительнее. Для кого и какой трофей считается престижнее: Кубок УЕФА или восьмикратное чемпионство в России», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Червиченко назвал экс-наставника «Зенита» Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории Российской Премьер-Лиги.