Ибрагимович может завершить карьеру по окончании сезона и получить должность в «Милане»

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться от травмы крестообразной связки, может завершить карьеру по окончании сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Напомним, нападающий в мае перенёс операцию, после чего проходит процесс реабилитации. Сообщается, что его участие в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», которые состоятся в феврале и марте, практически исключено.



По информации источника, есть вероятность, что 41-летний швед завершит игровую карьеру после текущего сезона и получит должность в «Милане», учитывая его хорошие отношения с руководством клуба.



Ибрагимович выступал за красно-чёрных с 2010 по 2012 год, а в 2020-м вернулся в команду, переехав в Италию из «Лос-Анджелес Гэлакси».

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