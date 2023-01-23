Бензема вышел на пятое место по голам в Ла Лиге

Нападающий «Реала» Карим Бензема догнал легенду клуба Рауля по голам в Ла Лиге.
35-летний форвард «Реала» забил в ворота «Атлетика» в 18-м туре Примеры.
Таким образом, это 228-й гол Карима в чемпионате Испании. Француз догнал экс-нападающего «Мадрида» Рауля, они делят пятое место.
Больше забили Уго Санчес (234), Тельмо Сарра (251), Криштиану Роналду (311) и Лионель Месси (472).
Сегодня, 23 января, завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетик» играл с «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Французский нападающий «сливочных» Карим Бензема отличился в этой игре. Случилось это на 24-й минуте, когда форвард после скидки головой Марко Асенсио точным ударом переправил мяч в дальний угол ворот.
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
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