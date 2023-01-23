Чепчугов: Кержаков может стать волшебником «золотого» «Зенита»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о голкипере «Зенита» Михаиле Кержакове.
«Михаил вырос в сильного вратаря с прекрасными данными. Ему нужно добавить в чтении игры и тогда он сможет стать волшебником «золотого» «Зенита».
Сколько он ещё сможет выступать на таком уровне? Чем больше, тем лучше. Хочется, чтобы Кержаков украшал наш чемпионат своим присутствием! Удачи Михаилу!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Кержаков принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов и в 10 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.
После 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 42 очка. Ближайшего преследователя в лице «Спартака» команда опережает на 4 очка.
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