Радимов считает, что Бальде поможет «Спартаку» во второй части сезона

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что форвард «Спартака» Кейта Бальде сможет помочь «красно‑белым» во второй части сезона РПЛ.



«Думаю, что Бальде поможет «Спартаку» во второй части сезона. Класс хороший. Забитый гол в первом матче ещё больше добавит уверенности. Пусть контрольная игра, но это не какая‑то двусторонка. Когда происходят голы на фоне нагрузок — это плюс», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».



В воскресенье Бальде забил мяч в контрольном матче «Спартака» против АГМК (3:1) из Узбекистана.



Москвичи после 17 туров РПЛ имеют в активе 36 очков, отставая от лидера турнира – «Зенита» — на шесть баллов.



Бальде стал игроком «Спартака» летом 2022 года. Футболист провёл одну игру в этом сезоне РПЛ.