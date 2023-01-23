Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов считает, что Бальде поможет «Спартаку» во второй части сезона

Радимов считает, что Бальде поможет «Спартаку» во второй части сезона
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что форвард «Спартака» Кейта Бальде сможет помочь «красно‑белым» во второй части сезона РПЛ.

«Думаю, что Бальде поможет «Спартаку» во второй части сезона. Класс хороший. Забитый гол в первом матче ещё больше добавит уверенности. Пусть контрольная игра, но это не какая‑то двусторонка. Когда происходят голы на фоне нагрузок — это плюс», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В воскресенье Бальде забил мяч в контрольном матче «Спартака» против АГМК (3:1) из Узбекистана.

Москвичи после 17 туров РПЛ имеют в активе 36 очков, отставая от лидера турнира – «Зенита» — на шесть баллов.

Бальде стал игроком «Спартака» летом 2022 года. Футболист провёл одну игру в этом сезоне РПЛ.

Новость по теме
Тарханов: Тедеско после «Спартака» забрали в Германию, может, Абаскаль уедет в Испанию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023