Гаджимурадов ответил на вопрос об интересе к себе со стороны «Локомотива» и «Торпедо»
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Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов высказался об интересе к себе других клубов Российской Премьер-Лиги.
«Продолжение карьеры? Жду варианты. Почему не поехал с «Уралом»? Без комментариев. Про интерес «Локомотива» и «Торпедо» пока ничего не могу сказать», – приводит слова Гаджимурадова Sport24.
«Урал» решил не брать на тренировочный сбор Гаджимурадова. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги игрок вышел на поле в десяти матчах, не отметившись результативными действиями. Игрок перешёл в «Урал» из команды «СКА-Хабаровск» в 2021 году. Текущее соглашение Рамазана истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает игрока в € 500 тыс. В нынешнем сезоне РПЛ «Урал» занимает десятое место после 17 туров, набрав 21 очко.
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