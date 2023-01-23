Нигматуллин: Романцев — лучший тренер в истории российского футбола. Следом назову Сёмина

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучшего тренера страны за всю историю.



«Лучший тренер в истории российского футбола — это тот, кто выиграл больше всех чемпионских титулов. Получается, Олег Иванович Романцев — он восемь раз выигрывал чемпионат России. Следом назову Юрия Павловича Сёмина, который выигрывал чемпионат и очень много Кубков. Он оставил большой след в российском футболе. Да и продолжает оставлять», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 год, а затем с 1997-го по 2003-й. С красно-белыми специалист восемь раз выиграл чемпионат России и один раз — первенство СССР. Также он привёл команду к победе в Кубке СССР и трижды помог «Спартаку» завоевать Кубок России. Под руководством Романцева московская команда по разу доходила до полуфинальной стадии Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.