Зинченко назвал ключевой фактор, помогающий «Арсеналу» в борьбе за чемпионство в АПЛ

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко назвал ключевой фактор, помогающий «канонирам» бороться за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

«Сможет ли «Арсенал» выиграть чемпионат? Мы все мечтаем об этом, но, честно говоря, мы не заглядываем далеко. Мы не обращаем внимания на другие команды. Нам нужно быть сосредоточенными на своей игре. Как я уже говорил, есть много вещей, которые можно улучшить, но я думаю, что мы на правильном пути. Атмосфера в раздевалке, вокруг команды, на тренировках… Все очень усердно работают. Вы можете прийти на тренировку «Арсенала» утром, а потом ещё в пять вечера, и всё равно половина игроков и персонала будет продолжать работать. Это невероятно и идеально. Это ключевой фактор в борьбе за титул. Это моё мнение», — приводит слова Зинченко Arseblog News.

«Арсенал» лидирует в АПЛ с 50 очками после 19 матчей. «Пушкари» опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов, имея игру в запасе.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»