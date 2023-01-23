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Форвард «Боруссии» Аллер поделился эмоциями от первой игры после выздоровления от рака

Форвард «Боруссии» Аллер поделился эмоциями от первой игры после выздоровления от рака
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер поделился эмоциями от первого официального матча после победы над раком. Ивуарийский форвард вышел на поле на 62-й минуте матча Бундеслиги с «Аугсбургом» (4:3).

«Это великолепное чувство. Мы победили, не хватило, конечно, гола, но, надеюсь, это скоро произойдёт. Я общался с командой и очень рад, что тренер предоставил мне возможность выйти на поле. Есть вещи важнее, чем футбол», — приводит слова Аллера Sky Sport Germany.

Напомним, Аллер перешёл в дортмундскую «Боруссию» из амстердамского «Аякса» летом 2022 года. Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до 2026 года. После перехода у нападающего была диагностирована злокачественная опухоль яичка. Аллер прошёл курс химиотерапии и перенёс две операции.

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