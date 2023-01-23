Форвард «Боруссии» Аллер поделился эмоциями от первой игры после выздоровления от рака

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер поделился эмоциями от первого официального матча после победы над раком. Ивуарийский форвард вышел на поле на 62-й минуте матча Бундеслиги с «Аугсбургом» (4:3).
«Это великолепное чувство. Мы победили, не хватило, конечно, гола, но, надеюсь, это скоро произойдёт. Я общался с командой и очень рад, что тренер предоставил мне возможность выйти на поле. Есть вещи важнее, чем футбол», — приводит слова Аллера Sky Sport Germany.
Напомним, Аллер перешёл в дортмундскую «Боруссию» из амстердамского «Аякса» летом 2022 года. Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до 2026 года. После перехода у нападающего была диагностирована злокачественная опухоль яичка. Аллер прошёл курс химиотерапии и перенёс две операции.
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