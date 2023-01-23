Кафанов: вратарь у Карпина в команде должен играть как Эдерсон. В России таких немного

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что должен уметь голкипер в команде под руководством Валерия Карпина, согласившись с тем, что по стилю игры он должен напоминать вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона.
«Что нужно уметь вратарю, чтобы добиться успеха в «Ростове»? Необходимо соответствовать критериям современного вратаря, подходить под требования Валерия Карпина. У Георгича в команде вратарь должен быть 11-м полевым игроком, это не так-то просто.
Как Эдерсон? Да. Нужно постоянно выходить за пределы штрафной и разыгрывать мяч, порой забывая про ворота. В этом плане Песьякову очень трудно найти замену. В России много достойных вратарей, но не каждый сможет играть в таком стиле.
Главный критерий при поиске вратаря — защита ворот, но второй самый важный фактор — хорошая игра обеими ногами», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».
- 23 января 2023
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