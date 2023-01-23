«Ахмат» объявил стартовый состав на товарищеский матч с сербской «Войводиной»
Поделиться
Сегодня, 23 января, грозненский «Ахмат» встретится в товарищеском матче с сербской «Войводиной». Игра пройдёт в рамках зимнего тренировочного сбора. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.
«Ахмат» объявил стартовый состав на матч: Шелия, Уциев, Семёнов, Шатара, Богосавац, Швец, Диванович, Ильин, Олейников, Харин, Агаларов.
Напомним, грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров. «Ахмат» на три очка отстаёт от идущих выше ЦСКА и «Ростова». На сборах команда Ташуева также встретится с «Химками» и ЦСКА. Ранее «Ахмат» уже успел сыграть товарищеский матч в Турции с сербскими клубами «Бачка Топола» и «Партизан».
Новость по теме«Ахмат» уступил «Партизану» в товарищеском матче
Комментарии
- 23 января 2023
-
17:57
-
17:53
-
17:52
-
17:35
-
17:33
-
17:22
-
17:18
-
17:15
-
16:58
-
16:53
-
16:49
-
16:43
-
16:28
-
16:25
-
16:24
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:44
-
15:40
-
15:36
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:10
-
15:06
-
14:45
-
14:44
-
14:39
-
14:37
-
14:27
-
14:16
-
14:11
-
14:01
Партнерский контент