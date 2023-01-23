«Ахмат» объявил стартовый состав на товарищеский матч с сербской «Войводиной»

Сегодня, 23 января, грозненский «Ахмат» встретится в товарищеском матче с сербской «Войводиной». Игра пройдёт в рамках зимнего тренировочного сбора. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Ахмат» объявил стартовый состав на матч: Шелия, Уциев, Семёнов, Шатара, Богосавац, Швец, Диванович, Ильин, Олейников, Харин, Агаларов.

Напомним, грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров. «Ахмат» на три очка отстаёт от идущих выше ЦСКА и «Ростова». На сборах команда Ташуева также встретится с «Химками» и ЦСКА. Ранее «Ахмат» уже успел сыграть товарищеский матч в Турции с сербскими клубами «Бачка Топола» и «Партизан».